OMS diz que risco de epidemia após morte na Rússia é baixo

Recentemente, relatos sobre um possível caso de peste pneumônica na Rússia chamaram a atenção para essa antiga doença. A peste é transmitida por pulgas que se contaminam ao entrar em contato com mamíferos, como roedores. A infecção pode ocorrer por meio da picada dessas pulgas ou pelo contato direto entre humanos via fluidos corporais ou transmissão respiratória.



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