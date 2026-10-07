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OMS diz que risco de epidemia após morte na Rússia é baixo

Entidade identificou riscos à saúde na Sibéria e Europa, mas não confirmou casos

Jornal da Record News|Do R7

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Recentemente, relatos sobre um possível caso de peste pneumônica na Rússia chamaram a atenção para essa antiga doença. A peste é transmitida por pulgas que se contaminam ao entrar em contato com mamíferos, como roedores. A infecção pode ocorrer por meio da picada dessas pulgas ou pelo contato direto entre humanos via fluidos corporais ou transmissão respiratória.

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