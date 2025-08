Furtos em plantações de morango aumentam com a febre do “morango do amor” Aumento da demanda eleva preços e gera prejuízos no interior paulista Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 22h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Furtos em plantações de morango aumentam com a popularidade do "morango do amor".

Câmeras registraram um homem escolhendo morangos e saindo com sacolas cheias.

Produtores enfrentam prejuízos de cerca de R$ 2 mil desde o início da safra em maio.

A demanda pela fruta subiu 30%, elevando o preço para até R$ 60 por bandeja.

Febre do morango do amor torna as plantações da fruta alvo de criminosos

No interior de São Paulo, câmeras de segurança registraram um homem invadindo uma plantação de morangos, escolhendo calmamente as frutas antes de sair com sacolas cheias. Este incidente reflete um problema crescente para os agricultores locais, que enfrentam prejuízos de cerca de R$ 2 mil desde o início da safra em maio.

A popularidade do “morango do amor” nas redes sociais impulsionou a demanda pela fruta em 30%, elevando seu preço nas prateleiras para até R$ 60 por bandeja. Essa alta atratividade tornou as plantações alvos frequentes de criminosos.

Lucimara, uma das produtoras afetadas, contou que a identificação do invasor foi possível com a ajuda dos vizinhos. Sr. Lourenço, outro produtor impactado pelos furtos, expressou desânimo ao ver seu trabalho diário ameaçado pelas ações dos criminosos.

