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Bruno Soller analisa efeitos que a aprovação da escala 6x1 poderia gerar no segundo turno

Reunião do Senado é em formato semipresencial; votação do texto ainda é incerta

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Os debates em torno da escala 6x1 começaram nesta terça-feira (6) no Senado e a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) poderia desempenhar um papel de destaque durante o segundo turno das eleições presidenciais.

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