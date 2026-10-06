Bruno Soller analisa efeitos que a aprovação da escala 6x1 poderia gerar no segundo turno

Os debates em torno da escala 6x1 começaram nesta terça-feira (6) no Senado e a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) poderia desempenhar um papel de destaque durante o segundo turno das eleições presidenciais.



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