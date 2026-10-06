Bruno Soller analisa efeitos que a aprovação da escala 6x1 poderia gerar no segundo turno
Reunião do Senado é em formato semipresencial; votação do texto ainda é incerta
Os debates em torno da escala 6x1 começaram nesta terça-feira (6) no Senado e a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) poderia desempenhar um papel de destaque durante o segundo turno das eleições presidenciais.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Lula e Flávio recebem aliados para discutir segundo turno
Brasileiros voltam às urnas no dia 25 de outubro para escolher o próximo presidente
Governo atualiza lista do trabalho análogo à escravidão
Foram adicionados 82 novos empregadores ao cadastro
Análise: vitória de Moro no Paraná se deu por proposta de continuidade do governo de Ratinho Junior
Candidato do PL foi eleito no primeiro turno neste domingo (4); Bruno Soller aponta alta aprovação do mandato atual como impulso
PT tem que se reinventar para conquistar votos identitários de esquerda, diz especialista
Bruno Soller aponta que partido perdeu o eleitorado progressista para o PSOL e sobrevive graças a Lula
Lula parece ‘presidente analógico no mundo digital’, diz analista
Segundo Bruno Soller, propostas do presidente para o mercado de trabalho são desatualizadas
Flávio, Jair, Cleitinho, Tarcísio: analista vê fartura de nomes da direita para 2030
Para Bruno Soller, a esquerda, em contrapartida, 'não tem nomes'
Lula focou no trabalhador celetista num Brasil cada vez mais informal, diz analista
Bruno Soller afirma que propostas como fim da escala 6x1 valem mais como narrativa do que como efeito prático
Congresso de direita é ‘mar de rosas’ para Flávio Bolsonaro e pressiona o STF, aponta especialista
Maioria expressiva no Senado e na Câmara deixaria ambiente ainda mais hostil para Lula numa eventual virada
Análise: Douglas Ruas conseguiu colocar os dois adversários, Paes e Garotinho, no mesmo espectro
Candidato ao governo do RJ, Anthony Garotinho desistiu do recurso apresentado ao TSE contra o indeferimento de sua candidatura; Ruas pode vencer no 1º turno
Chance de virada de Lula é cada vez mais remota, diz analista do Real Time Big Data
Segundo Bruno Soller, tendência é que eleitores de Cury, Caiado e Santos escolham bolsonarista no segundo turno
Com a presença da RECORD NEWS, festival agro discute desafios e conquistas do setor
Direto do Nubank Park, em São Paulo, a apresentadora Kelly Godoy traz as novidades do GAFFF (Global Agribusiness Forum)
Petrobras descobre petróleo novamente na costa do Amapá
Matéria-prima foi encontrada durante perfuração na margem equatorial
Mãe e filho são arremessados para fora de carro e sobrevivem; veja imagens
Vítimas tiveram fraturas nos braços e não correm risco de morte; acidente ocorreu na China
TSE proíbe conteúdos de inteligência artificial a partir desta quinta (1º)
Candidatos, partidos e responsáveis por propaganda eleitoral enfrentam restrições