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Bruno Soller analisa impacto eleitoral da antecipação dos pagamentos do Bolsa Família

Lula e Flávio Bolsonaro intensificam agendas em busca de votos enquanto campanhas analisam estratégias durante semana decisiva

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O cientista político Bruno Soller analisou a decisão do governo de anunciar uma antecipação nos pagamentos do Bolsa Família. Ele afirmou que a medida é oportuna e também foi empregada pelo governo Bolsonaro na votação de 2022.

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