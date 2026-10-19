Bruno Soller analisa impacto eleitoral da antecipação dos pagamentos do Bolsa Família

O cientista político Bruno Soller analisou a decisão do governo de anunciar uma antecipação nos pagamentos do Bolsa Família. Ele afirmou que a medida é oportuna e também foi empregada pelo governo Bolsonaro na votação de 2022.



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