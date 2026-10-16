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Cientista político analisa posicionamento de artistas nas eleições

Qual o impacto no voto? Bruno Soller fala sobre o tema

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Bruno Soller, analista do Real Time Big Data, comenta os últimos acontecimentos das eleições de 2026.

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