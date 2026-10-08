Douglas Ruas comemora decisão do TSE por anulação de votos de Garotinho
Com resultado, candidato do PL ultrapassaria 50% dos votos no primeiro turno
O candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PL, Douglas Ruas, comemorou decisão do TSE sobre anulação de votos de Anthony Garotinho (Republicanos).
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