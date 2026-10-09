El Niño aumenta riscos para crianças e adolescentes, segundo estudo

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) emitiu um alerta sobre os impactos dos riscos climáticos que afetam mais de 30 milhões de crianças e adolescentes no Brasil.



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