El Niño aumenta riscos para crianças e adolescentes, segundo estudo
Unicef aponta que 30 milhões de jovens podem sofrer de forma desproporcional
O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) emitiu um alerta sobre os impactos dos riscos climáticos que afetam mais de 30 milhões de crianças e adolescentes no Brasil.
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