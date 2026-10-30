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Lula e equipe começam a traçar estratégias para 4º mandato

Planalto avalia reações sobre Flávio Bolsonaro e posição dos Estados Unidos

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no processo de formação de seu quarto mandato após vencer o segundo turno das eleições.Veja a análise de Eduardo Bresciani.

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