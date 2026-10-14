Fim da 6x1: Alcolumbre diz que Senado vai votar dois turnos ainda nesta quarta (14)

A Proposta de Emenda Constitucional que determina o fim da escala 6x1 está prestes a ser votada no Senado, gerando debates intensos devido à sua rápida tramitação e efeitos sobre trabalhadores e empregadores.



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