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Fim da 6x1: Alcolumbre diz que Senado vai votar dois turnos ainda nesta quarta (14)

Presidente da Casa também afirmou que, se parlamentares pedirem, haverá votação da PEC de Segurança

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A Proposta de Emenda Constitucional que determina o fim da escala 6x1 está prestes a ser votada no Senado, gerando debates intensos devido à sua rápida tramitação e efeitos sobre trabalhadores e empregadores.

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