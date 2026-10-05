Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Flávio, Jair, Cleitinho, Tarcísio: analista vê fartura de nomes da direita para 2030

Para Bruno Soller, a esquerda, em contrapartida, 'não tem nomes'

Link Record News|Do R7

  • Google News

Em participação no programa Link News desta segunda (5), Bruno Soller, analista político do instituto Real Time Big Data, falou sobre o fortalecimento da direita nas eleições 2026. Para o especialista, alguns nomes do campo político já despontam com força para 2030.

Soller cita Flávio Bolsonaro, que foi para o segundo turno em vantagem sobre Lula; Jair Bolsonaro, que pode ter os direitos políticos readquiridos num eventual governo do filho; e Tarcísio de Freitas, reeleito governador de São Paulo com ampla aprovação.

O especialista ainda destaca Cleitinho, eleito em primeiro turno governador de Minas Gerais. Para Soller, o político mineiro tem uma vantagem sobre os demais: o voto popular da direita, tendo a capacidade de quebrar a bolha ideológica. "Então a gente tem um cenário bom para a direita, que é completamente o oposto daquilo que a gente está falando da esquerda. A esquerda não tem nomes", finaliza.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Flávio Bolsonaro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.