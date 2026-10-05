Flávio, Jair, Cleitinho, Tarcísio: analista vê fartura de nomes da direita para 2030

Em participação no programa Link News desta segunda (5), Bruno Soller, analista político do instituto Real Time Big Data, falou sobre o fortalecimento da direita nas eleições 2026. Para o especialista, alguns nomes do campo político já despontam com força para 2030.



Soller cita Flávio Bolsonaro, que foi para o segundo turno em vantagem sobre Lula; Jair Bolsonaro, que pode ter os direitos políticos readquiridos num eventual governo do filho; e Tarcísio de Freitas, reeleito governador de São Paulo com ampla aprovação.



O especialista ainda destaca Cleitinho, eleito em primeiro turno governador de Minas Gerais. Para Soller, o político mineiro tem uma vantagem sobre os demais: o voto popular da direita, tendo a capacidade de quebrar a bolha ideológica. "Então a gente tem um cenário bom para a direita, que é completamente o oposto daquilo que a gente está falando da esquerda. A esquerda não tem nomes", finaliza.



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