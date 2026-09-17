Rússia ataca Kiev e outras cidades e deixa mais de 20 pessoas feridas

Na madrugada, a Rússia lançou uma série de ataques com drones e mísseis sobre Kiev e outras cidades ucranianas. Segundo autoridades locais, mais de 20 pessoas ficaram feridas e pelo menos oito regiões sofreram danos significativos. Em Sumy e Odessa, as infraestruturas energéticas foram alvos diretos dos bombardeios.



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