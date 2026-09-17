Primeiro-ministro do Canadá defende aliança com União Europeia

O primeiro-ministro do Canadá discursou no Parlamento Europeu nesta quinta-feira (17), propondo uma aliança entre o Canadá e a Europa para proteger mercados, democracias e o Estado de Direito.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!