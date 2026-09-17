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Primeiro-ministro do Canadá defende aliança com União Europeia

Segundo Mark Carney, países devem se unir para proteger mercados, democracia e Estado de Direito

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O primeiro-ministro do Canadá discursou no Parlamento Europeu nesta quinta-feira (17), propondo uma aliança entre o Canadá e a Europa para proteger mercados, democracias e o Estado de Direito.

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