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Foguete da SpaceX deixa rastro em formato de água-viva no céu da Flórida; veja

Nuvem brilhante se forma quando a luz do Sol ilumina gases em grandes altitudes

Link Record News|Do R7

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O lançamento do foguete Falcon, da SpaceX, deixou uma imagem curiosa no céu da Flórida nesta semana. O rastro de fumaça e gases formou uma nuvem brilhante, que lembra uma água-viva gigante. Esse efeito acontece quando a luz do Sol ilumina os gases em grandes altitudes, enquanto o solo ainda está amanhecendo. O fenômeno também foi observado em outras regiões dos Estados Unidos.

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