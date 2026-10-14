Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Lula aciona Justiça contra IA da Meta por supostamente favorecer Flávio

Campanha anexou testes com a ferramenta de IA do WhatsApp; Meta nega favorecimento

Link Record News|Do R7

  • Google News

A Meta tem enfrentado críticas durante as eleições brasileiras, principalmente de setores ligados ao governo Lula.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Meta
  • TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.