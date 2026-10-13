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Lula anuncia perdão de dívida e Flávio recebe apoio do MDB

Presidente apresentou medidas para microempreendedores; Senador visitou o pai

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No segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no Brasil, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão intensificando suas estratégias para atrair o eleitorado. Bruno Soller, analista do Real Time Big Data, destacou que a medida anunciada por Lula é significativa ao atingir diretamente um público para o qual o presidente perdeu votos.

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