Lula anuncia perdão de dívida e Flávio recebe apoio do MDB

No segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no Brasil, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão intensificando suas estratégias para atrair o eleitorado. Bruno Soller, analista do Real Time Big Data, destacou que a medida anunciada por Lula é significativa ao atingir diretamente um público para o qual o presidente perdeu votos.



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