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Lula recebe mais votos do que Flávio em 13 estados

Candidato derrotado do PL teve mais votos em 14 unidades da federação

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No segundo turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva superou Flávio Bolsonaro em 13 estados. Flávio venceu em outros 13 estados e no Distrito Federal. A vitória de Lula em Minas Gerais foi um ponto de virada na disputa.

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