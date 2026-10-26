Lula recebe mais votos do que Flávio em 13 estados

No segundo turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva superou Flávio Bolsonaro em 13 estados. Flávio venceu em outros 13 estados e no Distrito Federal. A vitória de Lula em Minas Gerais foi um ponto de virada na disputa.



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