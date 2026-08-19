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Novo imunizante contra chikungunya usa vírus geneticamente modificado

Pesquisadores criam 'vacina inteligente' contra a doença

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Pesquisadores da USP, em colaboração com cientistas alemães, desenvolveram uma vacina inovadora contra o vírus chikungunya.

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