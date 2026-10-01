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Anvisa amplia uso de receitas médicas eletrônicas

Principal mudança é uso das notificações eletrônicas para medicamentos de controle especial

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ampliou as regras para controle e emissão de receitas médicas eletrônicas para medicamentos sujeitos a controle especial.

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