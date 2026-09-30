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SUS faz 33 mil cadastros de teleatendimentos a dependentes em apostas em seis meses

Ministério da Saúde precisou ampliar capacidade de 600 consultas para 100 mil por mês

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O SUS (Sistema Único de Saúde) registrou um aumento significativo nos atendimentos relacionados à saúde mental desde março deste ano.

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