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Real Time Big Data: 60% são a favor da criação do Ministério da Segurança Pública

Instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro

Link Record News|Do R7

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O Real Time Big Data ouviu a opinião dos eleitores sobre a criação do Ministério da Segurança Pública para integrar ações do governo federal e estados. Segundo os dados, 60% são a favor, 22% são contrários e 18% não têm opinião formada.

Em entrevista ao Link News, o analista do Real Time Big Data, Bruno Soller, explicou que esse tema teve um dos maiores índices de opinião não formada na pesquisa realizada entre os dias 15 e 19 de outubro.

“Será que o Ministério realmente resolve? É só uma questão institucional? Vamos criar mais um carguinho ali, e isso vai resolver ou não vai resolver? Então você tem esse aumento da população que não tem uma opinião formada. Mas ninguém se opõe muito a isso”, enfatizou.

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