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INSS passa a ter novas regras para empréstimos consignados

Principal medida é a validação obrigatória da operação por biometria facial

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O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a notificar, por aplicativo de mensagem, os beneficiários que precisam fazer a chamada “prova de vida”. O procedimento obrigatório servirá para evitar a suspensão do pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios.

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