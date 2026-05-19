INSS passa a ter novas regras para empréstimos consignados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a notificar, por aplicativo de mensagem, os beneficiários que precisam fazer a chamada “prova de vida”. O procedimento obrigatório servirá para evitar a suspensão do pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios.



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