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Bombeiros confirmam uma morte após explosão no Jaguaré

Autoridades ainda procuram por provável desaparecido nos escombros

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Após horas de buscas entre os destroços gerados pela explosão que atingiu casas na zona oeste de São Paulo, no bairro do Jaguaré, os bombeiros confirmaram uma vítima do acidente.

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