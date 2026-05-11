Bombeiros confirmam uma morte após explosão no Jaguaré

Após horas de buscas entre os destroços gerados pela explosão que atingiu casas na zona oeste de São Paulo, no bairro do Jaguaré, os bombeiros confirmaram uma vítima do acidente.



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