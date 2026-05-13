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PRF divulga anuário estatístico das estradas brasileiras de 2025

Número de sinistros caiu quase 1% em comparação com 2024; vítimas caíram 1,9%

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A Polícia Rodoviária Federal divulgou o anuário estatístico das estradas brasileiras referente a 2025.

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