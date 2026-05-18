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Em instantes: Ancelotti anuncia lista de convocados para a Copa

Estreia da seleção no Mundial será dia 13 de junho contra o Marrocos

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Neymar vai para a Copa do Mundo? Veja o que a população acha da possível convocação do craque.

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