Brasil registrou 753 bilhões de ataques cibernéticos em 2025
Distribuição de malwares foi a ação mais aplicada pelas quadrilhas
Em uma entrevista exclusiva, o Link News desta sexta-feira tirou dúvidas em torno do futuro da cibersegurança com a referência no setor e CEO da Elytron Cybersecurity, João Brasio.
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