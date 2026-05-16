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Brasil registrou 753 bilhões de ataques cibernéticos em 2025

Distribuição de malwares foi a ação mais aplicada pelas quadrilhas

Link Record News|Do R7

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Em uma entrevista exclusiva, o Link News desta sexta-feira tirou dúvidas em torno do futuro da cibersegurança com a referência no setor e CEO da Elytron Cybersecurity, João Brasio.

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