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Ancelotti anuncia convocados para a Copa do Mundo nesta segunda (18)

Estreia da seleção no Mundial será dia 13 de junho contra o Marrocos

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O técnico Carlo Ancelotti anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18). A estreia da seleção brasileira no Mundial será dia 13 de junho contra o Marrocos.

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