Ancelotti anuncia convocados para a Copa do Mundo nesta segunda (18)

O técnico Carlo Ancelotti anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18). A estreia da seleção brasileira no Mundial será dia 13 de junho contra o Marrocos.



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