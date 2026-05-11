Bombeiros confirmam o resgate de três moradores em explosão no bairro do Jaguaré
Militares trabalham com a hipótese de um homem estar sob os escobros
Uma entrevista coletiva dos bombeiros revelou mais detalhes sobre a explosão que ocorreu no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.
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