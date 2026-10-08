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Valdemar Costa Neto analisa desempenho do PL no 1º turno

Eleitores voltam às urnas no dia 25 de outubro para escolher o próximo presidente

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O PL obteve resultados expressivos nas recentes eleições brasileiras, conquistando as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Veja a entrevista completa com o presidente nacional da legenda.

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