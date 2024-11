María Corina Machado nega fuga da Venezuela: “não vou revelar para Maduro onde estou”

A líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, negou a alegação de suposta fuga do país feita pelo presidente Nicolás Maduro na quarta-feira (16). Segundo ele, María teria “ido para a Espanha sem falar com ninguém”. Machado não é vista em público desde que denunciou fraudes nas eleições venezuelanas . Em entrevista a uma emissora local, ela garantiu que está no país e que não revelará para Maduro o local exato onde está.