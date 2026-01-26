Presidente da Venezuela pede fim da intervenção dos EUA
Em discurso ao setor petrolífero, Delcy Rodriguéz disse estar 'farta' das ordens de Washington
A presidente da Venezuela afirmou que está “farta” das ordens de Washington e pediu fim da interferência dos Estados Unidos na política do país. Delcy Rodríguez disse que os venezuelanos devem resolver seus próprios conflitos internos, sem imposições externas.
