Presidente da Venezuela pede fim da intervenção dos EUA

A presidente da Venezuela afirmou que está “farta” das ordens de Washington e pediu fim da interferência dos Estados Unidos na política do país. Delcy Rodríguez disse que os venezuelanos devem resolver seus próprios conflitos internos, sem imposições externas.



