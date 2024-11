Peça rara no beisebol! Bola do 50º home run de Shohei Ohtani é vendida por quase R$ 25 milhões

A bola de beisebol rebatida pelo astro do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani , no seu 50º home run — marcado quando o rebatedor lança a bola para fora do campo e percorre todas as bases — foi vendida por quase R$ 25 milhões. O valor quebra o recorde de objeto esportivo mais caro da história dos leilões , considerando qualquer modalidade. Além disso, o primeiro dono da peça era um torcedor que recusou uma oferta inicial do time para vendê-la pelo equivalente a R$ 1,7 milhão.