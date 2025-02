Pokémon GO Tour reúne centenas de jogadores para caçar criaturas virtuais em Taiwan

Jogadores de Pokémon GO se reuniram, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, para capturar as criaturas virtuais em Nova Taipé, em Taiwan . Inspirado na série animada, o jogo faz tanto sucesso que até o prefeito da cidade, Hou Yu-ih, se uniu aos visitantes e tirou fotos com um inflável gigante do Pikachu, personagem principal da saga. O evento Pokémon GO Tour retornou ao país depois de seis anos.



Lançado em 2016, o jogo para smartphones virou febre entre crianças, adolescentes e até adultos. O objetivo é caçar virtualmente o maior número de Pokémon. As criaturas podem ser encontradas em qualquer lugar do mundo, por isso atrai grande público para a aplicação.