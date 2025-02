Rússia toma controle de cidade estratégica no leste da Ucrânia

A Rússia divulgou, neste domingo (26), que suas tropas assumiram o controle da cidade Velyka Novosilka, no leste da Ucrânia . A vila é considerada estratégica devido à sua localização próxima a rotas de abastecimento, que pode impactar diretamente na dinâmica do conflito.



No início de janeiro, a Rússia havia anunciado a tomada de controle de Kurakhove , localizada em Donetsk. A ofensiva russa começou em fevereiro de 2022.