Viajante inesperado: cisne invade trilhos de metrô e causa transtornos na França

A rotina de diversos passageiros foi interrompida após um cisne invadir os trilhos de uma linha de metrô na região de Paris , na França, no início do mês. Nas imagens, é possível ver o animal despreocupado, no meio da linha férrea, com um trem tentando se aproximar da plataforma.



A cena inusitada provocou interdição por uma hora e meia entre as estações Bussy-Saint-Georges e Torcy. Sem interferência de funcionários do local, um passageiro decidiu descer na linha e espantar o cisne por conta própria.