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Outubro Rosa reforça a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama

Estação de metrô em Salvador recebe ponto de agendamento de mamografia pelo SUS

News das 10|Do R7

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A campanha "Outubro Rosa" está proporcionando mamografias gratuitas em diversos locais de Salvador.

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