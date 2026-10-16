Logo R7.com
RecordPlus

Trailer de filme com música inédita de Jennie é divulgado

Novo som é da integrante do grupo sul-coreano Blackpink; estreia será em novembro

News das 10|Do R7

  • Google News

O trailer completo da animação "Tipo Irmãs" foi divulgado por uma plataforma de streaming.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cinema
  • musica
  • news-das-10
  • record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.