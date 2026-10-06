Logo R7.com
RecordPlus

Exclusivo: Edinho Silva detalha estratégias para campanha no 2º turno

Presidente nacional do PT fala sobre possível mudança na indicação de ministros ao STF

News das 19h|Do R7

  • Google News

Edinho Silva, presidente nacional do PT, concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS e falou sobre estratégias para a campanha de segundo turno envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Presidente
  • PT (Partido dos Trabalhadores)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.