Exclusivo: Edinho Silva detalha estratégias para campanha no 2º turno

Edinho Silva, presidente nacional do PT, concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS e falou sobre estratégias para a campanha de segundo turno envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro.



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