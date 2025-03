Rebeca Andrade é indicada ao prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte Record News|Do canal Record News no YouTube 03/03/2025 - 23h15 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h20 ) twitter

A brasileira Rebeca Andrade foi indicada para a categoria 'Retorno do Ano" do Prêmio Laureus, considerado o 'Oscar do esporte'. A lista foi divulgada pela entidade nesta segunda-feira (03), e a ginasta vai concorrer com Caeleb Dressel (natação – EUA), Lara Gut-Behrami (esqui alpino – Suíça), Marc Márquez (motociclismo – Espanha), Rishabh Pant (críquete – Índia) e Ariarne Titmus (natação – Austrália). A cerimônia do evento está marcada para o dia 21 de abril e vai acontecer em Madri, na Espanha.

📷 Reprodução: Redes Sociais/rebecarandrade

