Conheça a história dos heróis e vítimas do acidente aéreo em Ubatuba

O Record News Investigação deste domingo (19) conta a história dos heróis e vítimas do acidente aéreo que marcou o país na cidade de Ubatuba, no litoral de São Paulo, no dia 9 de janeiro. O avião de pequeno porte caiu na rua Guarani, no bairro Itaguá, por volta das 10h. O piloto Paulo Seghetto faleceu no local do acidente. Além dele, outras quatro pessoas estavam a bordo , sendo dois adultos e duas crianças. Os passageiros foram retirados com vida, atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para a Santa Casa de Ubatuba.