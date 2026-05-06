Acidentes graves em passagens ferroviárias caem 31%
Ocorrências caíram de 122 para 87 neste período, de acordo com a ANTT
O número de acidentes graves em passagens ferroviárias no Brasil reduziu 31% entre 2021 e 2024, segundo a Superintendência de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela regulação dessas áreas. Em 2025, houve uma queda adicional de 13,9% em ocorrências graves, passando de 101 para 87 casos em relação a 2024.
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