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Acidentes graves em passagens ferroviárias caem 31%

Ocorrências caíram de 122 para 87 neste período, de acordo com a ANTT

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O número de acidentes graves em passagens ferroviárias no Brasil reduziu 31% entre 2021 e 2024, segundo a Superintendência de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela regulação dessas áreas. Em 2025, houve uma queda adicional de 13,9% em ocorrências graves, passando de 101 para 87 casos em relação a 2024.

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