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Estudantes ocupam reitoria da USP durante protestos

Polícia e Tropa de Choque estão no local para monitorar situação

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Estudantes protestam desde a manhã desta quinta-feira (7) na USP (Universidade de São Paulo). A reitoria da universidade foi ocupada pelos manifestantes. O grupo, em greve, pede melhorias na permanência estudantil, moradia e alimentação.

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