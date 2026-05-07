Estudantes ocupam reitoria da USP durante protestos

Estudantes protestam desde a manhã desta quinta-feira (7) na USP (Universidade de São Paulo) . A reitoria da universidade foi ocupada pelos manifestantes. O grupo, em greve, pede melhorias na permanência estudantil, moradia e alimentação.



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