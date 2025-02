Golpistas simulam sequestro para extorquir dinheiro de familiares e amigos

Um novo golpe tem preocupado as autoridades e traumatizado familiares e amigos. Trata-se do “sequestro forjado” , no qual a suposta vítima finge que está em perigo para extorquir dinheiro de parentes. Segundo a Delegacia Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o número de casos do tipo superou o de sequestros reais em 2024.



Aos 23 anos, uma jovem foi indiciada por inventar o próprio sequestro e pedir resgate de R$ 50 mil. Seus familiares acreditavam que ela estava nas mãos de criminosos, mas tudo não passava de uma farsa articulada pela garota, que decidiu recorrer ao golpe para pagar dívidas.