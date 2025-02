Oficiais detalham resgate de jovem em acidente de helicóptero em Caieiras (SP)

Nesta edição do Record News Investigação , o repórter Raul Dias Filho mostrou os detalhes da operação que resgatou Betina, sobrevivente da queda de helicóptero , na sexta-feira (17), em Caieiras (SP).



Dias Filho conversou com os oficiais responsáveis por salvar a jovem e o piloto da aeronave . Segundo o sargento Andrey Carllo, da Polícia Militar, foi preciso carregar Betina nas costas até a equipe médica porque a menina estava debilitada e não conseguia andar. A mata densa da região foi outro fator que dificultou o resgate.



Os pais da jovem, André e Juliana Feldman, também estavam no helicóptero e não resistiram à queda, que é investigada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Segundo Durval Fantozzi Filho, especialista em meteorologia ouvido pela reportagem, as condições do tempo no horário da decolagem podem ter contribuído para o acidente.