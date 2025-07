Processos, Papuda e vida na praia: quem é o austríaco que diz ter R$ 183 bilhões no fundo do mar

Werner Rydl, austríaco que vive no Brasil há mais de 30 anos, afirma manter uma fortuna de R$ 183 bilhões em barras de ouro escondidas no fundo do Atlântico . Atualmente morando em Ponta do Mel, no Rio Grande do Norte, ao lado da companheira Verônica, ele foi condenado na Áustria por estelionato e associação criminosa.



Rydl alega que o tesouro estaria localizado em um território fictício que ele chama de Seagarlândia. No Brasil, já foi alvo de investigações que resultaram na apreensão de barras de ouro e na identificação de movimentações milionárias em suas contas bancárias.



Suas declarações continuam sob escrutínio, enquanto ele responde a inquéritos da Polícia Federal e a processos na Justiça brasileira.