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Embarques de carnes sobem no acumulado do ano

Em setembro, a proteína avícola teve aumento das exportações; a suína registrou queda

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras de carne de frango registraram um aumento significativo em setembro.

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