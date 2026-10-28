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Veja dicas para melhorar a produção de mangas

Técnica estudada na UFPI mostra que árvores menores produzem mais frutas

Record News Rural|Do R7

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Um estudo da UFPI (Universidade Federal do Piauí) mostra como a poda correta pode aumentar a produção de mangas.

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