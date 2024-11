Vídeo: ladrões disfarçados roubam cerca de R$ 11 milhões em joalheria dos EUA

Três ladrões roubaram barras de ouro, anéis e colares, totalizando cerca de US$ 1,9 milhão (R$ 11 milhões, na cotação atual), de uma joalheria em Nashville , nos Estados Unidos, no dia 23 de outubro. No vídeo, divulgado recentemente, os suspeitos, dois homens e uma mulher, estavam disfarçados de clientes. Dois deles foram presos em Palm Beach, na Flórida, a mais de mil quilômetros do local do crime, enquanto o terceiro permanece foragido. Até o momento, nenhuma joia foi recuperada.