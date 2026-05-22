Pesquisa analisa nova molécula com potencial emagrecedor
Especialista explica quais são os medicamentos disponíveis no Brasil
Uma nova caneta para o tratamento da obesidade mostrou resultados promissores, com pacientes eliminando 28,3% do peso em 80 semanas.
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