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Pesquisa analisa nova molécula com potencial emagrecedor

Especialista explica quais são os medicamentos disponíveis no Brasil

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Uma nova caneta para o tratamento da obesidade mostrou resultados promissores, com pacientes eliminando 28,3% do peso em 80 semanas.

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