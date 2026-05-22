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Brasil tem aumento de 10,3 milhões de inadimplenteimagin

Entenda o cenário do endividamento das famílias em níveis recordes

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil registrou um aumento de 10,3 milhões de pessoas em situação de inadimplência em dois anos. Em resposta, o governo federal está relançando o programa de renegociação de dívidas.

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