Brasil tem aumento de 10,3 milhões de inadimplenteimagin

O Brasil registrou um aumento de 10,3 milhões de pessoas em situação de inadimplência em dois anos. Em resposta, o governo federal está relançando o programa de renegociação de dívidas.



Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site Aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!