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INSS confirma vazamento de dados de 2 milhões de segurados

Segundo instituto, 97% das informações são de pessoas falecidas e 50 mil de cidadãos vivos

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O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) confirmou o vazamento de dados de cerca de 2 milhões de assegurados devido a uma falha no sistema.

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